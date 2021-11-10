Американец дышит в спину Медведеву и Рублеву. Мужской теннис в США восстал из пепла?

История Себастьяна Корды, главной надежды американского тенниса и фаворита Next Generation ATP Finals .

В Милане в рамках турнира ATP стартовал итоговый молодежный турнир. В нем участвуют восемь самых перспективных игроков в возрасте до 21 года. За четырехлетнюю историю соревнований в них принимали участие россияне Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев, которому в 2017 году удалось добраться до финала. В этом году наших соотечественников на турнире нет, но зато выступают такие талантливые восходящие звезды, как Себастьян Корда и Алькарас Гарфия. Внимание приковывает Корда, отец которого в свое время портил кровь Кафельникову, ну а сам Себастьян уже совсем скоро может стать проблемой для Даниила Медведева.

Спортивная семья

Отец Себастьяна — известный в прошлом теннисист Петр Корда, бывшая вторая ракетка мира и победитель турнира «Большого шлема». Его мама Регина Райхртова тоже в свое время играла в теннис, была 26-й в мире. Оба жили в Чехии, но затем перебрались в США, Сестры Себастьяна — Нелли и Джессика — профессиональные гольфистки. Нелли Корда является первой гольфисткой мирового рейтинга и недавно выиграла Олимпиаду в Токио. Девушка нашего героя, Ивана Недвед, — дочь легенды чешского футбола Павла Недведа. Как в таком окружении можно не стать успешным спортсменом?

Юные годы Себастьяна

Корда начал заниматься теннисом в возрасте десяти лет, многие посчитали бы, что это поздно, но уже через шесть лет американец принимал участие на соревнованиях ITF, а еще через два года, в 2018-м, победил на юниорском турнире «Большого шлема» Australian Open. Интересный факт: двадцатью годами ранее этот турнир покорился отцу Себастьяна на взрослом уровне. Как признается сам спортсмен, большинство тренировок с ним проводила мама, папа же уделял больше времени сестре — гольфистке Нелли, которая с ранних лет заявила о себе на профессиональном уровне.

«Мама не стала такой известной, как отец или сестры, но на ней держится вся наша семья. Без нее ничего бы не получилось», — признается Корда. Возможно, именно по этому поводу теннисист мечтает превзойти своего отца и доказать ему, что он может всего добиться сам, несмотря на безграничную любовь к главе своей семьи. «Моя цель — выиграть два «Больших шлема», чтобы у меня было на один больше, чем у отца», — приводит слова спортсмена Sports.ru.

Игровые аспекты

Свой удар слева спортсмен моделировал по бэкхенду Сафина, ну а форхендом Себастьян пытается играть в стиле Рафаэля Надаля. Корда-младший — агрессивный игрок, он сильно бьет по мячу, не прилагая для этого особых усилий. Парень — универсальный теннисист, который обладает отличной подачей. В его игре уже сейчас недостатки почти отсутствуют. Главный минус спортсмена — рискованный стиль игры, в некоторых поединках он допускает огромное количество невынужденных ошибок.

Самый важный день в жизни

Через два года после успеха на юниорском турнире состоялся главный матч в карьере Себастьяна, ведь его соперником на «Ролан Гаррос» 2020 года был сам Рафаэль Надаль. «Я очень хочу с ним сыграть. Он мой кумир. Все, что он делает, идеально. Он невероятный боец, никогда не сдается. На корте я стараюсь быть на него похожим. И я назвал в его честь своего кота. Это объясняет, как сильно я его люблю», — рассказывал Корда-младший Eurosport.

Сейчас американец проводит прекрасный сезон, одержав победы на турнирах в Парме и Кемпере. Из своих соперников по итоговому турниру в Милане Себастьян уступает в рейтинге только испанцу Алькарасу Гарфии. На этих соревнованиях Корда точно будет одним из фаворитов, ведь его подход к турнирам просто невероятен. Летом Корда отказался ехать на Олимпиаду, чтобы лучше выступить на US Open. Всего в активе Себастьяна Корды три трофея и четвертьфинал на «мастерсе», но все мы понимаем, что это только начало.

Новая суперзвезда?

После Энди Роддика в мужском туре у США отсутствовал настоящий герой. Да, был Джон Изнер, в 2017 году блистательно играл Джек Сок, но все это даже рядом не стояло с величием Роддика, а тем более — Сампраса и Агасси. У Себастьяна Корды уже сейчас прекрасная пресса, его стиль игры интересен, и вы никогда не выведете его из себя. Он прекрасно играл на юниорском уровне. Его семья знает, каково это — быть на вершине, а сейчас теннисист может взять главный трофей в своей жизни.

Валентин Лозовский