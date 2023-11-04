Рублев был близок к победе над Джоковичем. Не хватило самую малость
Турнир ATP 1000 Paris Masters
Полуфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 5:7, 7:6 (7:3), 7:5.
Григор Димитров (Болгария) — Стефанос Циципас (Греция, 7) — 6:3, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3).
Серб Новак Джокович продлил до 17 побед подряд свою беспроигрышную серию, которая началась еще в августе в США. В полуфинале «мастерса» в Париже россиянин Андрей Рублев был очень близок к тому, чтобы огорчить самого успешного теннисиста в истории. Но запас мастерства у первой ракетки мира оказался слишком велик. Уступив первый сет, Новак прибавил в концовках двух следующих партий, и этого хватило для выхода в финал. Впрочем, огорчаться Андрею не стоит. Он провел отличный турнир в столице Франции, а в субботнем поединке дал бой великому чемпиону. Накануне итогового турнира в Турине Рублев в великолепной форме.
Новак показал свой чемпионский характер
В ключевых матчах Джокович часто играет с соперниками в кошки-мышки, начиная встречу на средних оборотах, и затем прибавляет, уступив стартовый отрезок. Впрочем, сейчас все было всерьез. Рыжеволосый россиянин взял первый сет совершенно по делу. Андрей уже в первом гейме отдал свою подачу, но тут же сделал обратный брейк и подловил Новака на ошибке в концовке партии. Во втором сете также шла равная борьба, и дело дошло до тай-брейка. Окажись в нем Рублев чуть удачливее, и грянула бы сенсация. Все-таки, положа руку на сердце, несмотря на полуторамесячный отпуск Новака перед парижским «мастерсом», фаворитом полуфинала оставался именно первый «сеяный».
То, что произошло дальше, можно считать самым неоднозначным моментом поединка. Джокович сначала отправился на туалетный перерыв, а затем вызвал на корт врача. В итоге пауза в игре составила больше 15 минут. И это дало основания подозревать хитрого серба в том, что таким методом он пытался сбить настрой Рублева. Андрей действительно горел желанием исправить недоразумение тай-брейка и вполне мог перегореть. С другой стороны, россиянин давно не юниор, и навидался в теннисе от соперников самых разных поступков. И тот, что совершил Новак, — далеко не худшее, из того, что можно увидеть на кортах. Как бы то ни было, россиянин продолжал отлично держаться и в третьем сете. Но было видно, что инициатива перешла к первой ракетке мира.
До самой концовки матча счет был равным, а решающий рывок Новак по-гроссмейстерски совершил в 12-м гейме на подаче Андрея при счете 6:5 в свою пользу. Самое обидное — Рублев совершил двойную ошибку на матчболе соперника. Увы, в этот раз опыт оказался сильнее драйва в исполнении россиянина. «Сегодня мы увидели великолепный теннис с фантастическими розыгрышами, державший в напряжении всех болельщиков на протяжении всего матча. Андрей был достаточно близок к успеху, но Новак в очередной раз показал свой чемпионский характер и сумел переломить ход поединка и довести его до победы», — сказал «СЭ» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко.
Душил, как змея душит лягушку
«Рублев душил меня, как змея душит лягушку, большую часть матча, — сказал Джокович после завершения поединка. — Он играл на чрезвычайно высоком уровне, который демонстрирует всегда. Но сегодня он, честно говоря, превзошел сам себя. Не думаю, что когда-либо в наших встречах Рублев выглядел так хорошо. Накануне я подхватил тяжелый желудочный вирус, из-за которого ужасно чувствовал себя последние три дня. Но каким-то образом мне удалось найти в себе силы и прибавить в ходе полуфинала. Я решил не сдаваться, бороться и верить, что смогу вернуться в игру. Что и случилось».
Свой успех Джокович отпраздновал довольно странным жестом, указав на пах. Что он имел при этом в виду — не совсем понятно. В финале Новак встретится с болгарским ветераном Григором Дмитровым, который начал турнир с победы над россиянином Даниилом Медведевым, а в полуфинале разобрался со Стефаносом Циципасом из Греции. Джокович выступит в финале парижского «мастерса» в пятый раз за последние шесть лет. За свою великую карьеру Ноле взял на этом турнире уже шесть титулов. И имеет все шансы заработать еще один. Во всяком случае с такой игрой, как в субботу, он — фаворит финала «для тех, кому за 30» (Дмитрову 32 года, а Джоковичу — 36).
В случае успеха в воскресном поединке Новак может взять 40-й титул на «мастерсах» за свою карьеру. Что касается Рублева, то теперь ему надо настраиваться на финальный турнир в Турине, в котором он примет участие в четвертый раз подряд. В прошлом сезоне на итоговом мастерсе он дошел до полуфинала, где уступил норвежцу Касперу Рууду. Если он будет демонстрировать такой же теннис, как и в Париже, шансы повторить это достижение очень высоки.