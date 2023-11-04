Вторая ракетка России очень недоволен расписанием турнира во французской столице.

Турнир ATP 1000 Rolex Paris Masters

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 5) — Алекс Де Минаур (Австралия, 13) — 4:6, 6:3, 6:1

Новак Джокович (Сербия, 1) — Хольгер Руне (Дания, 6) — 7:5, 6:7 (3:7), 6:4

Стефанос Циципас (Греция, 7) — Карен Хачанов (Россия, 16) — 6:3, 6:4

Григор Димитров (Болгария) — Хуберт Хуркач (Польша, 11) — 6:1, 4:6, 6:4

Второй номер отечественного рейтинга Андрей Рублев стал лучшим из россиян на супертурнире в Париже, пробившись в полуфинал этого «мастерса». В борьбе за путевку в топ-4 наш спортсмен одержал волевую победу над австралийцем Де Минауром и после завершения двухчасового поединка далеко за полночь по местному времени выразил недовольство расписанием и пообещал пожаловаться в совет ATP. В субботнем полуфинале 26-летнему уроженцу Москвы предстоит поединок с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, который вернулся на корт после полуторамесячного перерыва.

Оправданный риск

Поединок 1/4 финала поначалу складывался для Андрея неудачно. Он уступил первую партию, и почти сразу был вынужден отыгрывать двойной брейк-пойнт во второй. Казалось, что Рублев повторит судьбу Карена Хачанова, который накануне не смог навязать борьбу Стефаносу Циципасу. Однако рыжеволосый россиян сумел взбодриться, в том числе с помощью нецензурной лексики, и в четвертом гейме второго сета перехватил инициативу. Игровые «весы» еще немного поколебались, но затем окончательно склонились в сторону нашего спортсмена. В третьем сете преимущество Андрея было уже подавляющим. В третий раз в сезоне и седьмой раз в карьере он оформил путевку в полуфинал «мастерса».

Первый сет де Минаур взял по сути за счет одной ошибки Рублева и единственного брейк-поинта — до концовки теннисисты шли вровень, 4:4. Сработал очень низкий процент попадания первой подачи у Андрея (38%). Как только подача включилась — шансов у австралийца не осталось.

Интересно, что стадион болел скорее за россиянина. Матч Рублев — Де Минаур шел поздним вечером, еще и в пятницу, а Accor Arena в Берси — практически центр. Так что определенно часть парижской публики спутала бар с кортом и явилась кутить на теннис. Бар, видимо, был богемным, так как на теннисе громкие фанаты остались. И придавали ему неповторимую атмосферу — зрители горланили песни а капелла прямо между розыгрышами, свистели и улюлюкали, кричали знаменитый клич из корриды. Но что приятно, вся эта публика подшофе болела за Андрея.

Кричала эта публика в паузах минимум на четырех языках: «Давай, Андрей», «Vamos!» и непередаваемую игру слов на английском и французском. Периодически теннисисты обращали внимание судьи на шум, но чем ближе к кульминации, тем более все равно стало обоим — понятно, что бороться с этим массовым явлением бесполезно.

Андрей Рублев. Фото AFP

Ночная жизнь на корте

«Я просто продолжал бороться, — оценил Рублев свой камбэк. — Несмотря на проигранный первый сет, я пытался играть более агрессивно. Это было непросто. В начале игры я подумал: не спеши, не рискуй. Но придерживаться этой тактики не получилось. Поэтому я понял, что мне нужно больше рисковать. И это принесло успех». Кроме того, Андрей набросился на организаторов турнира из-за позднего времени проведения матча. «Мне еще нужно поужинать, пройти процедуры, принять душ. Не знаю, когда я лягу спать. В четыре? В пять?» — возмутился россиянин, пообещав рассмотреть этот вопрос на совете игроков ATP, в который он входит.

Позднее время поведения матчей в нынешнем сезоне неоднократно подвергалось критике со стороны теннисистов как в мужском, так и в женском туре. Главным образом это вызвано интересами телевидения, которое не хочет ставить теннис в утренние эфиры. Однако игрокам от этого не легче. Например, Де Минаур вышел в четвертьфинал благодаря снятию итальянца Янника Синнера, который после тяжелого ночного матча просто не нашел сил на то, чтобы продолжать борьбу на следующий день в дневной игровой сессии. Всем очевидно, что эта ситуация — ненормальная, и теннисистам для сохранения здоровья требуются четкие ограничения по времени проведения поединков и по паузам между ними, как это сделано в регби.

Новак Джокович. Фото Reuters

Следующий соперник — Джокович

Поражение Де Минаура закрыло австралийцу дорогу на итоговый турнир, обеспечив место в Турине датчанину Хольгеру Руне и Александру Звереву из Германии. Помимо них за престижный трофей с 12 по 19 ноября поборются Новак Джокович, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Янник Синнер, Андрей Рублев и Стефанос Циципас. Так что предстоящий в Париже полуфинал между Джоковичем и Рублевым будет рассматриваться в контексте предстоящего чемпионата чемпионов. С одной стороны — преимущество в нем будут иметь те, кто сохранил в концовке сезона больше сил. С другой — Андрею успешное противостояние великому сербу точно придаст дополнительных сил.

Джокович не играл с середины сентября, и явно рассматривает «мастерс» в столице Франции как возможность получить игровую практику накануне Турина. Кроме того, этот «тысячник» важен для борьбы Новака за первое место в рейтинге по итогам сезона. В общем, вальяжного настроя первой ракетки мира в субботнем полуфинале ждать не приходится. Что касается Рублева, то в нынешнем сезоне он впервые в карьере выиграл «мастерс» в Монте-Карло, но уступил в финале «тысячника» в Шанхае. Так что нынешний парижский турнир для него хороший шанс добавить в свой профайл очень важный пункт. Хотя, честно сказать, в предстоящем полуфинале Андрей совсем не фаворит.

Что касается Карена Хачанова, то для него турнир в Париже завершился не слишком успешным противостоянием с греком Циципасом. «Хачанов проиграл без шансов! Было видно, что он старался как мог, но Циципас как-то очень здорово сыграл в этот раз, — приводит «Чемпионат» слова известного теннисиста Андрея Чеснокова. — Стефанос был очень хорош тактически, использовал длинные и укороченные удары. Но у Карена даже не было шансов зацепить чужую подачу. Перед игрой я и думал, что Циципас будет фаворитом, но не ожидал, что для него все будет так комфортно». Стефанос в полуфинале сыграет с обидчиком Даниила Медведева — болгарином Григором Димитровым.