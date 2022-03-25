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25 марта, 23:17

Зверев в трех сетах обыграл Чорича во втором круге турнира в Майами

Анна Горшкова
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл Борна Чорича во втором круге турнира серии «Мастерс» в Майами.

Матч продолжался 1 час 56 минут и завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

Немец сделал два эйса и не допустил ни одной двойной ошибка. Хорватский теннисист сделал 11 эйсов и совершил одну двойную ошибку.

В третьем круге Зверев сыграет с победителем пары Григор Димитров (Болгария) — Маккензи Макдональд (США).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Борна Чорич (Хорватия) — 6:4, 3:6, 6:3

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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