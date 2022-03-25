Зверев в трех сетах обыграл Чорича во втором круге турнира в Майами
Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл Борна Чорича во втором круге турнира серии «Мастерс» в Майами.
Матч продолжался 1 час 56 минут и завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:3.
Немец сделал два эйса и не допустил ни одной двойной ошибка. Хорватский теннисист сделал 11 эйсов и совершил одну двойную ошибку.
В третьем круге Зверев сыграет с победителем пары Григор Димитров (Болгария) — Маккензи Макдональд (США).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 2) — Борна Чорич (Хорватия) — 6:4, 3:6, 6:3
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