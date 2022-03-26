Рублев проиграл Кирьосу во втором круге турнира в Майами

Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение во втором круге турнира в Майами. В двух сетах он проиграл австралийцу Нику Кирьосу — 3:6, 0:6.

Следующим соперником Кирьоса будет итальянец Фабио Фоньини.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ник Кирьос (Австралия, WC) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:3, 6:0

Янник Синнер (Италия, 9) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:4, 3:6, 7:6 (10:8)