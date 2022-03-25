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Сегодня, 19:53

Кирьоса оштрафовали на 20 тысяч долларов за то, что он чуть не попал ракеткой в голову болбою

Анна Горшкова
Корреспондент
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ATP оштрафовала австралийского теннисиста Ника Кирьоса на 25 тысяч долларов по итогам его матча с Рафаэлем Надалем (6:7 (0:7), 7:5, 4:6) в Индиан-Уэллсе.

Штраф в размере 20 тысяч долларов был получен за неспортивное поведение после матча. Кирьос швырнул ракетку в корт и чуть не попал в голову болбою, парень успел вовремя пригнуться.

Еще 5 тысяч долларов он получил за нецензурную брань во время матча.

Сегодня, 25 марта, Кирьос сыграет с россиянином Андреем Рублевым во втором круге турнира ATP в Майами (США).

Источник: https://twitter.com/christophclarey/status/1507385804816932864?s=20&t=NSlLzL0soj3mcUfXKJRrEw
Теннис
Андрей Рублев
Ник Кирьос
Рафаэль Надаль
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