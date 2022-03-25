Кирьоса оштрафовали на 20 тысяч долларов за то, что он чуть не попал ракеткой в голову болбою

ATP оштрафовала австралийского теннисиста Ника Кирьоса на 25 тысяч долларов по итогам его матча с Рафаэлем Надалем (6:7 (0:7), 7:5, 4:6) в Индиан-Уэллсе.

Штраф в размере 20 тысяч долларов был получен за неспортивное поведение после матча. Кирьос швырнул ракетку в корт и чуть не попал в голову болбою, парень успел вовремя пригнуться.

Еще 5 тысяч долларов он получил за нецензурную брань во время матча.

Сегодня, 25 марта, Кирьос сыграет с россиянином Андреем Рублевым во втором круге турнира ATP в Майами (США).