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Сегодня, 19:10

Медведев в трех сетах проиграл Синнеру в полуфинале Итогового турнира ATP

Ана Горшкова
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Итогового турнира ATP.

Матч завершился со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 1:6. Спортсмены провели на корте 2 часа 27 минут. После второго сета россиянин вызывал врача.

Медведев проиграл Синнеру третий матч подряд. Счет в личных встречах стал 6-3 все еще в пользу россиянина.

В финале Итогового турнира 20-летний итальянец сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания).

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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