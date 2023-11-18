Джокович сыграет с Алькарасом в матче 1/2 финала Итогового турнира АТР 18 ноября

Первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) и второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас (Испания) скрестят ракетки в матче 1/2 финала Итогового турнира АТР в субботу, 18 ноября. Игра пройдет в Турине (Италия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. В России официальной видеотрансляции турнира не будет. Следить за игрой бесплатно можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Победитель 24-х турниров «Большого шлема» по ходу турнира обошел датчанина Хольгера Руне (7:6, 6:7, 6:3), поляка Хуберта Хуркача (7:6, 4:6, 6:1). Но уступил на решающем тай-брейке итальянцу Яннику Синнеру — 5:7, 7:6, 6:7.

Представитель Испании в первом же матче уступил Александру Звереву (7:6, 3:6, 4:6). Но обыграл двух россиянин Андрея Рублева (7:5, 6:2) и Даниила Медведева (6:4, 6:4).

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