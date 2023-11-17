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Сегодня, 21:50

Янчук считает, что у Медведева не было мотивации играть в полную силу с Алькарасом

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался об игре российского теннисиста Даниила Медведева в матче с испанцем Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире АТР.

«Матч был интересным, динамичным. Алькарас превзошел Медведева в скорости и заслуженно победил, но Медведев не был мотивирован играть на полную. Я думаю, что его вполне устроил результат сегодняшнего матча, главные матчи для него впереди», — приводит ТАСС слова Янчука.

Медведев проиграл Алькарасу в третьем матче групповой стадии Итогового турнира ATP со счетом 4:6, 4:6. Россиянин занял второе место в красной группе. В полуфинале соревнования Медведев встретится с выигравшим зеленую группу итальянцем Янником Синнером.

Источник: https://tass.ru/sport/19315375
Теннис
Виктор Янчук
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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