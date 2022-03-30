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Сегодня, 18:23

Виландер: «Медведеву надо забыть о предыдущих достижениях и снова стать лучшим теннисистом»

Матс Виландер поделился мнение об игре россиянина Даниила Медведева
Анна Горшкова
Корреспондент
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер поделился мнение об игре россиянина Даниила Медведева.

«Медведев достиг двух главных целей в своей теннисной карьере. Он выиграл турнир «Большого шлема» и стал первым номером мирового рейтинга. Так какая же третья цель после этого? Третья возвращает нас к тому, что мы делали в молодости. Цель — совершенствоваться, и Даниилу нужно улучшать свой теннис.

Ему нужно повысить уровен своей игры на грунтовых кортах. Даниилу надо забыть о победах, вернуться к работе и снова стать лучшим теннисистом", — приводит слова Виландера Tennis Head.

В 1/4 финала турнира в Майами Медведев сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачом. Россиянину нужно дойти минимум до полуфинала, чтобы вернуться на вершину рейтинга.

Источник: https://tennishead.net/needs-to-improve-slam-great-highlights-how-medvedev-can-fulfil-potential/
Теннис
Даниил Медведев
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