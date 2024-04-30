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Ольховский — о победе Медведева над Кордой: «Что всегда отмечает Даниила, так это цепкость в игре»

Сергей Разин
корреспондент
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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский поделился впечатлениями от победы россиянина Даниила Медведева над американцем Стефаном Кордой на турнире в Мадриде.

«Что всегда отмечает Даниила, так это цепкость в игре. На мой взгляд, именно она сыграла свою роль. Дело в том, что Корда на самом деле играл очень хорошо, и до тай-брейка второго сета ход поединка был под большим вопросом. А вот тай-брейк Корда просто провалил — он сделал кучу невынужденных ошибок, и это сыграло решающую роль. Но в этом весь Даня! Его надо именно обыграть, особенно в решающие моменты. А так как класс высокий, в решающие моменты он и сказывается», — приводит слова Ольховского «Газета.ru».

За выход в четвертьфинал турнира Медведев поспорит с Александром Бубликом из Казахстана.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/04/29/22900999.shtml
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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