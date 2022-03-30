Доминик Тим сдал положительный тест на коронавирус

Экс-третья ракетка мира Доминик Тим заразился коронавирусом. 28-летний австриец сдал положительный тест сразу после вылета из турнира в Марбелье. В 1/16 финала турнира Тим уступил аргентинцу Педро Качину со счетом 3:6, 4:6.

В Испании Тим провел первый за девять месяцев матч после повреждений запястья и колена.

«Похоже, в последнее время срок годности хороших новостей для меня недолог. Вчера вечером после ужина я почувствовал себя плохо, провел ночь в таком состоянии. Утром после появления легких симптомов я сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Теперь я должен ждать и смотреть, как будет развиваться ситуация. Буду держать вас в курсе. Заранее благодарю вас за поддержку», — рассказал Тим в своем Twitter.

Looks like lately the good news don't last long — last night after dinner, I started feeling unwell and didn't have a good night. After developing mild symptoms I decided to take a test this morning, which came back positive for COVID-19.



Full statement:https://t.co/9QIL37wl5Q pic.twitter.com/nEq0nGmfhW — Dominic Thiem (@domithiem) March 30, 2022

За свою карьеру Доминик Тим становился победителем открытого чемпионата США, а также выходил в финал турниров «Большого шлема» в Австралии и Франции.