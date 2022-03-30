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Сегодня, 19:29

Доминик Тим сдал положительный тест на коронавирус

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Экс-третья ракетка мира Доминик Тим заразился коронавирусом. 28-летний австриец сдал положительный тест сразу после вылета из турнира в Марбелье. В 1/16 финала турнира Тим уступил аргентинцу Педро Качину со счетом 3:6, 4:6.

В Испании Тим провел первый за девять месяцев матч после повреждений запястья и колена.

«Похоже, в последнее время срок годности хороших новостей для меня недолог. Вчера вечером после ужина я почувствовал себя плохо, провел ночь в таком состоянии. Утром после появления легких симптомов я сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Теперь я должен ждать и смотреть, как будет развиваться ситуация. Буду держать вас в курсе. Заранее благодарю вас за поддержку», — рассказал Тим в своем Twitter.

За свою карьеру Доминик Тим становился победителем открытого чемпионата США, а также выходил в финал турниров «Большого шлема» в Австралии и Франции.

Теннис
Доминик Тим
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