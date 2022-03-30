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Сегодня, 16:42

Берреттини перенес операцию на правой руке

Анна Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини сообщил, что перенес операцию на правой руке.

«Мы с командой общались с экспертами после того, как я снялся с турнира в Майами. После нескольких снимков и осмотров мы решили, что небольшая операция — лучшее решение для полного и быстрого восстановления. Ранее я ее перенес и с радостью сообщаю, что все прошло очень хорошо.

Врачи и команда уже обсуждают планы по возвращению на корт. Как только план будет составлен, я вам сообщу. Как всегда, спасибо за поддержку", — написал Берреттини в соцсетях.

В текущем сезоне шестая ракетка мира одержал девять побед и потерпел шесть поражений.

Теннис
Маттео Берреттини
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