Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

4 марта, 16:21

Рублеву вернули 200 очков за победу в четвертьфинале турнира в Дубае

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Россиянину Андрею Рублеву вернули 200 рейтинговых очков за победу в 1/4 финала турнира в Дубае (ОАЭ), сообщила пресс-служба ATP. Пятая ракетка мира победил американца Себастьяна Корду (6:4, 4:3 отказ Корды).

В полуфинальном матче россиянин играл против представителя Казахстана Александра Бублика. При счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу соперника Рублев начал агрессивно спорить с линейным судьей, используя ненормативную лексику, после чего арбитр на вышке присудил ему техническое поражение.

Сообщалось, что после дисквалификации российский спортсмен потеряет все очки и призовые за неделю, но решение касалось только полуфинального матча.

«Он не заслужил дисквалификацию». Теннисный мир вступился за Рублева

Теннис
Андрей Рублев
4
8
Читайте также
«Ливерпуль» разгромил «Спарту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
ЦСКА проиграл «Локомотиву» и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Надаль: «Хорошо, что как игрок я не буду с Алькарасом встречаться много раз»

Роддик — о дисквалификации Рублева: «Он может винить только самого себя»
Новости
RSS RSS
Все новости