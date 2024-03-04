Рублеву вернули 200 очков за победу в четвертьфинале турнира в Дубае

Россиянину Андрею Рублеву вернули 200 рейтинговых очков за победу в 1/4 финала турнира в Дубае (ОАЭ), сообщила пресс-служба ATP. Пятая ракетка мира победил американца Себастьяна Корду (6:4, 4:3 отказ Корды).

В полуфинальном матче россиянин играл против представителя Казахстана Александра Бублика. При счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу соперника Рублев начал агрессивно спорить с линейным судьей, используя ненормативную лексику, после чего арбитр на вышке присудил ему техническое поражение.

Сообщалось, что после дисквалификации российский спортсмен потеряет все очки и призовые за неделю, но решение касалось только полуфинального матча.

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