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4 марта, 15:24

Надаль: «Хорошо, что как игрок я не буду с Алькарасом встречаться много раз»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о соотечественнике Карлосе Алькарасе после их выставочного матча в Лас-Вегасе.

Надаль проиграл Алькарасу со счетом 6:3, 4:6, 12-14.

«Во-первых, играть с ним — большой вызов. Мы из совершенно разных поколений. Люди в Испании должны быть очень-очень рады появлению такого человека, как Карлос. Он потрясающий игрок. Ему всего 20, а он уже выиграл два «Больших шлема» и несколько очень важных турниров. Хорошо, что как игрок я не буду с ним встречаться много раз. Но как болельщик еще долго буду им наслаждаться», — приводит слова Надаля The Tennis Letter.

Алькарас и Надаль выступят в турнире серии «мастерс», который пройдет в Индиан-Уэллсе с 6 по 17 марта.

Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
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