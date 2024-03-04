Надаль: «Хорошо, что как игрок я не буду с Алькарасом встречаться много раз»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о соотечественнике Карлосе Алькарасе после их выставочного матча в Лас-Вегасе.

Надаль проиграл Алькарасу со счетом 6:3, 4:6, 12-14.

«Во-первых, играть с ним — большой вызов. Мы из совершенно разных поколений. Люди в Испании должны быть очень-очень рады появлению такого человека, как Карлос. Он потрясающий игрок. Ему всего 20, а он уже выиграл два «Больших шлема» и несколько очень важных турниров. Хорошо, что как игрок я не буду с ним встречаться много раз. Но как болельщик еще долго буду им наслаждаться», — приводит слова Надаля The Tennis Letter.

Алькарас и Надаль выступят в турнире серии «мастерс», который пройдет в Индиан-Уэллсе с 6 по 17 марта.