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4 марта, 20:33

Роддик — о дисквалификации Рублева: «Он может винить только самого себя»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Победитель одного турнира «Большого шлема» Энди Роддик прокомментировал дисквалификацию россиянина Андрея Рублева в турнире в Дубае.

«Рублев может винить только самого себя. Заслужил он это или нет, он сам поставил себя в такое положение, когда кто-то мог решить его судьбу. Не знаю, какое отношение инцидент в пятницу имеет к его победам на всех предыдущих стадиях. На нем лежит часть вины, потому что он перегнул палку, но забирать очки и призовые за неделю (этого не произошло, потому что ATP приняла апелляцию Рублева) из-за жалобы какого-то парня в кресле, это чересчур», — приводит слова Роддика Tennis.com.

В полуфинале турнира в Дубае Рублев играл против представителя Казахстана Александра Бублика. При счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу казахстанского теннисиста россиянин начал агрессивно спорить с линейным судьей, используя ненормативную лексику, после чего супервайзер присудил ему техническое поражение.

Андрей Рублев остался недоволен судейством в&nbsp;Дубае. «Он не заслужил дисквалификацию». Теннисный мир вступился за Рублева

Теннис
Андрей Рублев
Энди Роддик
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