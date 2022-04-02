Медведев пропустит не меньше месяца после операции

Российский теннисист Даниил Медведев решил сделать операцию из-за проблем с грыжей. Предварительные сроки восстановления от одного до двух месяцев, сообщил первая ракетка России в своем Twitter.

«Последние несколько месяцев я играл с грыжей. Вместе с командой мы приняли решение сделать небольшую операцию. Восстановление может занять от одного до двух месяцев, и я буду делать все возможное, чтобы вернуться на корт как можно быстрее. Всем спасибо за поддержку», — написал Медведев.

31 марта Медведев уступил поляку Хуберту Хуркачу в 1/4 финала турнира в Майами со счетом 6:7 (7:9), 3:6 и упустил шанс вернуться на первое место рейтинга ATP. 26-летний теннисист уступает в рейтинге 10 очков Новаку Джоковичу и планировал вместе с сербом сыграть на «мастерсе» в Монте-Карло, который стартует 10 апреля.