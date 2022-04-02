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Сегодня, 16:02

«Довольно неожиданно для меня, если честно». Тарпищев — об операции Медведева

Тарпищев прокомментировал предстоящую операцию Медведева
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал предстоящую операцию Даниила Медведева.

«Жаль, что Даня пропускает начало грунтового сезона. Очевидно, что минимум на 1-2 месяца Медведев выбывает из строя — это означает, что он пропускает «Мастерсы» в Монако, Риме и Мадриде. У него образовалось грыжа. Довольно неожиданно для меня, если честно. На данный момент мне неизвестно, насколько серьезна эта травма. С Даней мы пока не общались. Думаю, что в ближайшее время врачи сообщат всю нужную информацию», — рассказал Тарпищев корреспонденту «СЭ» Антону Иванову.

Российский теннисист Даниил Медведев решил сделать операцию из-за проблем с грыжей. Предварительные сроки восстановления от одного до двух месяцев.

Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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