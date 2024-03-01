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1 марта, 12:08

Медведев на просьбу ребенка подарить футболку: «Сорри, она нужна мне завтра»

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев ответил отказом ребенку на просьбу подарить футболку во время автограф-сессии в турнире серии ATP 500 в Дубае.

В четвертьфинале турнира в ОАЭ 4-я ракетка мира обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокина — 6:3, 6:3.

— Даниил, можно футболку, пожалуйста?

— Сорри, она мне нужна завтра, послезавтра и, надеюсь, послепослезавтра.

— Напульсник можно?

— А я в напульсниках не играю.

— Ракетку можно?

— А ракеткой я тоже играю завтра.

Рядом с болельщиками стояли президент «Урала» Григорий Иванов и главный тренер клуба Виктор Гончаренко.

В полуфинале Медведев сыграет с французом Уго Умбером. Матч состоится 1 марта в 18.00 мск.

Теннис
Виктор Гончаренко
Григорий Иванов (руководитель)
Даниил Медведев
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