Медведев на просьбу ребенка подарить футболку: «Сорри, она нужна мне завтра»
Россиянин Даниил Медведев ответил отказом ребенку на просьбу подарить футболку во время автограф-сессии в турнире серии ATP 500 в Дубае.
В четвертьфинале турнира в ОАЭ 4-я ракетка мира обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокина — 6:3, 6:3.
— Даниил, можно футболку, пожалуйста?
— Сорри, она мне нужна завтра, послезавтра и, надеюсь, послепослезавтра.
— Напульсник можно?
— А я в напульсниках не играю.
— Ракетку можно?
— А ракеткой я тоже играю завтра.
Рядом с болельщиками стояли президент «Урала» Григорий Иванов и главный тренер клуба Виктор Гончаренко.
В полуфинале Медведев сыграет с французом Уго Умбером. Матч состоится 1 марта в 18.00 мск.
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