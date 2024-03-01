Российский теннисист Андрей Рублев сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика полуфинале турнира АТР-500 в Дубае в пятницу, 1 марта. Начало — ориентировочно в 16:00 по московскому времени. Счет личных встреч — 4:2 в пользу Рублева.

В России официальной трансляции турниров ATP нет. Видеотрансляцию матча Бублик — Рублев в прямом эфире будет доступна в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах. В Казахстане встречу покажут в эфире телеканала Sport Plus Qazaqstan и на его официальном сайте.