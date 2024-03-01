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1 марта, 14:30

Бублик — Рублев: смотреть трансляцию матча 1/2 финала АТР-500 в Дубае

Матч 1/2 финала АТР-500 в Дубае Бублик — Рублев начнется 1 марта в 16:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Андрей Рублев.
Фото AFP

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика полуфинале турнира АТР-500 в Дубае в пятницу, 1 марта. Начало — ориентировочно в 16:00 по московскому времени. Счет личных встреч — 4:2 в пользу Рублева.

В России официальной трансляции турниров ATP нет. Видеотрансляцию матча Бублик — Рублев в прямом эфире будет доступна в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах. В Казахстане встречу покажут в эфире телеканала Sport Plus Qazaqstan и на его официальном сайте.

26-летний Бублик вышел в полуфинал соревнований в Дубае на отказе Иржи Лехечки — чех снялся с матча при счете 4-6, 1-4. Ранее по турнирной сетке представитель Казахстана прошел Таллона Грикспура и Томаша Махача.В этом сезоне Бублик выиграл титул на индоре в Монпелье.

26-летний Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае на отказе Себастьяна Корды — американец снялся с матча при счете 4-6, 3-4. Ранее по турнирной сетке россиянин прошел Артура Казо и Чжичжень Чжана. В этом сезоне Рублев выиграл титул в Гонконге. Это был 15-й трофей категории ATP для Андрея в карьере.

Теннис
Александр Бублик
Андрей Рублев
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