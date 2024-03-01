Медведев выразил готовность сыграть на Олимпиаде в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что готов принять участие в Олимпийских играх-2024.

Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

«Если буду здоров, буду играть. Конечно, в плане календаря это будет сумасшедший год для всех, кто будет играть в Париже. Сейчас хард — это нормально, потом грунт, трава, грунт и сразу, вообще без отдыха, Канада. Но я был в Токио, это было круто, и если смогу играть, то я сто процентов буду в Париже», — приводит слова Медведева ТАСС.

На Олимпиаде-2020 в Токио 28-летний спортсмен дошел до четвертьфинальной стадии соревнований, где уступил представителю Испании Пабло Карреньо-Бусте (2:6, 5:7).

В пятницу, 1 марта, Медведев сыграет с французом Уго Умбером в матче 1/2 финала турнира в Дубае. Начало — в 18.00 мск.