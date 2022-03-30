Тарпищев считает, что Медведев сможет вернуться на первую строчку рейтинга ATP

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о возвращении Даниила Медведева на первую строчку рейтинга ATP.

В 1/4 финала турнира в Майами Медведев сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачом. Россиянину нужно дойти минимум до полуфинала, чтобы вернуться на вершину рейтинга.

«Чтобы вернуться на первое место АТР, ему нужно выиграть этот матч. Я думаю, что он вернется. Хуркача он должен обыграть, но матч не будет простым. Если сейчас выиграет, то этот лишний круг, который он прошел — это очки в плюс и он обойдет Джоковича. У Даниила есть шанс попасть и выиграть финал, но никто не может предположить степень нагрузки от матча и сумеет ли он восстановиться. Нельзя так просто по сетке сказать. Степень нагрузки будет играть главенствующую роль», — приводит слова Тарпищева «РБК Спорт».

Матч Медведева и Хуркача состоится 31 марта.