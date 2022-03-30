Кирьосу грозит дисквалификация из-за нового скандала на корте

Самый знаменитый теннисный скандалист австралиец Ник Кирьос устроил новое представление в четвертом круге турнира в Майами в матче против итальянца Янники Синнера (6:7, 3:6).

Кирьос неплохо начал поединок, но потом соперник перехватил инициативу. Вину за это Кирьос, который на корте обычно громко разговаривает сам с собой и с болельщиками (в том числе в нецензурных выражениях), возложил на некачественное покрытие и на судью на вышке — бразильца Карлоса Бернардеса. Ник предположил, что любой справился бы с работой арбитра лучше, а во время тай-брейка швырнул ракету, за что получил штрафное очко.

Между сетами австралиец продолжил выяснять отношения с Бернардесом, сказав ему, что болельщики пришли на стадион не для того, чтобы смотреть на его ошибки. А после того, как Кирьос в гневе расколотил-таки свою ракетку, судья оштрафовал его на целый гейм. В довершение этого цирка на корт ради селфи с Ником выскочила фанатка — в необеспечении безопасности скандалист тоже обвинил судью. С учетом многочисленных предыдущих прегрешений Кирьоса можно ожидать, что сейчас он не отделается просто штрафом. На турнире в Майами Ник продолжает выступление в паре — вместе с другом и соотечественником Танаси Коккинакисом он добрался уже до полуфинала.