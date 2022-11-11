Тарпищев рассказал, что может помешать Медведеву успешно выступить на Итоговом турнире в Турине

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ответил на вопрос, что может помешать россиянину Даниилу Медведеву успешно выступить на Итоговом турнире ATP.

«Главная проблема Медведева заключается в том, что его нервная система отвыкла от работы. В начале года его на три месяца вывела из игры травма, потом он был вынужден пропустить Уимблдон из-за отстранения россиян. В результате нервная система Дани сейчас растренирована. В этом заключается причина его недавнего поражения в Париже. Он просто эмоционально не отошел от победы на предыдущем турнире, вот и оступился. Точно такая же ситуация была у него в августе», — цитирует Тарпищева Betonmobile.ru.

Итоговый турнир пройдет в Турине с 13 по 20 ноября. Ранее стало известно, что Медведев и Андрей Рублев попали в одну группу с сербом Новаком Джоковичем и греком Стефаносом Циципасом.