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11 ноября, 12:13

Тарпищев рассказал, что может помешать Медведеву успешно выступить на Итоговом турнире в Турине

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ответил на вопрос, что может помешать россиянину Даниилу Медведеву успешно выступить на Итоговом турнире ATP.

«Главная проблема Медведева заключается в том, что его нервная система отвыкла от работы. В начале года его на три месяца вывела из игры травма, потом он был вынужден пропустить Уимблдон из-за отстранения россиян. В результате нервная система Дани сейчас растренирована. В этом заключается причина его недавнего поражения в Париже. Он просто эмоционально не отошел от победы на предыдущем турнире, вот и оступился. Точно такая же ситуация была у него в августе», — цитирует Тарпищева Betonmobile.ru.

Итоговый турнир пройдет в Турине с 13 по 20 ноября. Ранее стало известно, что Медведев и Андрей Рублев попали в одну группу с сербом Новаком Джоковичем и греком Стефаносом Циципасом.

Источник: https://betonmobile.ru/tarpishhev-rasskazal-chego-mozhet-pomeshat-medvedevu-na-itogovom-turnire-atr
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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