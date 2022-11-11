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11 ноября, 09:50

Музетти: «Мой менталитет изменился, и теперь цель, которую я ставлю перед собой, — всегда доходить до сути»

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти ответил на вопрос, какую цель ставил перед собой в этом сезоне.

«Мой менталитет изменился, и теперь цель, которую я ставлю перед собой, — всегда доходить до сути, уже в Австралии в начале 2022 года это было так. Я думаю, что этот формат следующего поколения имеет тенденцию немного сглаживать уровень, цель состоит в том, чтобы знать, как адаптироваться», — приводит Tennis World слова итальянца.

Музетти 20 лет. На его счету две победы на турнирах ATP и одна победа на юниорском турнире «Большого шлема».

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Interviews/123744/lorenzo-musetti-my-mentality-has-changed-/
Теннис
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