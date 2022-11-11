Веснина — о Медведеве и Рублеве: «На корте они будут выяснять отношения, кто победит — тот лучший»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» прокомментировала попадание теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева в одну группу на итоговом турнире ATP.

«Попадание Даниила и Андрея в одну группу увеличивает шансы, что кто-то из них точно будет иметь одну победу. Это очень важно. Так как это групповой этап, то войти в полуфинал может даже игрок, у которого одна победа и два поражения. Потому что потом идет подсчет на очки, геймы и так далее. Безусловно, хотелось бы, чтобы прошли оба наших спортсмена. Но группа очень сильная. Новак Джокович является лидером и главным фаворитом. Но все возможно. Это конец сезон,а и те, кто попал на итоговый турнир, сделают все возможное, чтобы показать лучшие выступления.

И у Андрея, и у Даниила хорошие шансы пройти подгруппу,как минимум. Каждый из них хочет победить. Не имеет значения, что они партнеры по команде и давние приятели. На корте они будут выяснять отношения, кто победит — тот лучший. Даниил предпочтительней. Он и в рейтинге выше стоит, и более титулованный, и на год постарше. Но Рублев обыгрывал Медведева. Поэтому я думаю, что это будет очень интересное противостояние, и заранее отдать кому-то пальму первенства не хотелось бы", — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в одной группе на итоговом турнире ATP. Помимо россиян, в красной группе выступят Новак Джокович и Стефанос Циципас.

Итоговый турнир ATP пройдет с 13 по 20 ноября.