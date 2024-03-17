Тарпищев оценил шансы Медведева в финальном матче с Алькарасом
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что у испанца Карлоса Алькараса больше шансов на победу в финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе против россиянина Даниила Медведева.
«Шансов в финале больше у Алькараса, он поразнообразнее играет. И корт медленный — все подачи принимаются. Но степень усталости может сказаться в первую очередь. Даня все же пока не в лучшей физической форме», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Финальный матч начнется 18 марта в 0.00 мск.
Источник: https://tass.ru/sport/20261269
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