Тарпищев оценил шансы Медведева в финальном матче с Алькарасом

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что у испанца Карлоса Алькараса больше шансов на победу в финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе против россиянина Даниила Медведева.

«Шансов в финале больше у Алькараса, он поразнообразнее играет. И корт медленный — все подачи принимаются. Но степень усталости может сказаться в первую очередь. Даня все же пока не в лучшей физической форме», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Финальный матч начнется 18 марта в 0.00 мск.