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17 марта, 22:00

Даниил Медведев — Карлос Алькарас: смотреть прямую трансляцию финала Индиан-Уэллса

Медведев сыграет с Алькарасом в финале турнира в Индиан-Уэллсе 18 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в финале турнира серии «мастерс» в Индиан-Уэллсе в ночь с 17 на 18 марта. Начало — в 00.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала. В прямом эфире трансляцию игры Медведев — Алькарас можно бесплатно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

В полуфинале второй номер мирового рейтинга обыграл Янника Синнера в трех сетах — 1:6, 6:3, 6:2. Тем самым представитель Испании прервал 19-матчевую победную серию итальянца.

В 1/2 финала «тысячника» Медведев победил американца Томми Пола — 1:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Даниил и Карлос второй год подряд вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе. В прошлом году в решающем матче испанец уверенно обыграл россиянина — 6:3, 6:2.

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Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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