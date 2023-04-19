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Циципас: «Соперничество Алькараса и Синнера, на мой взгляд, прекрасно»

Виталий Косик
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о противостоянии испанского теннисиста Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Соперничество Алькараса и Синнера, на мой взгляд, прекрасно. Эти игроки практически одного возраста. Это соперничество похоже на противостояние Надаля и Федерера, хотя у них была более значительная разница в возрасте», — приводит слова Циципаса Tennis World USA.

Алькарас и Синнер выступают в грунтовом турнире в Барселоне. Испанец вышел в третий круг соревнований, где встретится с соотечественником Роберто Баутиста-Агутом.

Синнер сегодня, 19 апреля, проведет матч с аргентинцем Диего Шварцманом.

Теннис
Карлос Алькарас
Стефанос Циципас
Янник Синнер
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