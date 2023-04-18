Алькарас обыграл Боржеша и вышел в третий круг турнира в Барселоне
Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг турнира категории ATP в Барселоне (Испания).
В матче второго круга он обыграл португальца Нуну Боржеша — 6:3, 6:1.
В третьем круге соперником Алькараса станет его соотечественник Роберто Баутиста Агут, который обыграл Бернабе Сапату Миральеса (6:2, 6:2).
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 722 480 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:3, 6:1
Алехандро Давидович Фокина (Испания, 10) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:3, 6:3
Роберто Баутиста Агут (Испания, 13) — Бернабе Сапата Миральес (Испания) — 6:2, 6:2
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Фрэнсис Тиафо (США, 5) — 6:4, 6:7 (3:7), 6:4