Синнер вслед за Медведевым вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал Итогового турнира ATP-2023 в Турине (Италия).

Это стало возможно после того, как серб Новак Джокович проиграл второй сет поляку Хуберту Хуркачу — 7:6 (7:1), 4:6.

Как сообщает Opta Ace, 22-летний Синнер стал первым итальянцем, вышедшим в полуфинал Итогового турнира.

Ранее в ? финала соревнования вышел российский теннисист Даниил Медведев.

В четверг, 16 ноября, Синнер сыграет с датчанином Хольгером Руне в третьем туре группового турнира. Этот матч решит, кто еще выйдет из «Зеленой группы» — Джокович или Руне.