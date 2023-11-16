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Сегодня, 18:35

Синнер вслед за Медведевым вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал Итогового турнира ATP-2023 в Турине (Италия).

Это стало возможно после того, как серб Новак Джокович проиграл второй сет поляку Хуберту Хуркачу — 7:6 (7:1), 4:6.

Как сообщает Opta Ace, 22-летний Синнер стал первым итальянцем, вышедшим в полуфинал Итогового турнира.

Ранее в ? финала соревнования вышел российский теннисист Даниил Медведев.

В четверг, 16 ноября, Синнер сыграет с датчанином Хольгером Руне в третьем туре группового турнира. Этот матч решит, кто еще выйдет из «Зеленой группы» — Джокович или Руне.

Теннис
Янник Синнер
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