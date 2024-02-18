Синнер обыграл Де Минаура и стал победителем турнира в Роттердаме
Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл австралийца Алекса де Минаура в финале турнира в Роттердаме (Нидерланды) — 7:5, 6:4.
Игра продолжалась 2 часа 6 минут.
Титул стал для 22-летнего итальянца вторым в текущем сезоне и 12-м в карьере.
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN AMRO Open
Призовой фонд 2 134 985 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс Де Минаур (Австралия, 5) — 7:5, 6:4
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