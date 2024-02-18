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18 февраля, 20:03

Синнер обыграл Де Минаура и стал победителем турнира в Роттердаме

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Янник Синнер.
Фото Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл австралийца Алекса де Минаура в финале турнира в Роттердаме (Нидерланды) — 7:5, 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 6 минут.

Титул стал для 22-летнего итальянца вторым в текущем сезоне и 12-м в карьере.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 134 985 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс Де Минаур (Австралия, 5) — 7:5, 6:4

Теннис
Янник Синнер
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