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18 февраля, 19:08

Тарпищев назвал теннисистов равных Кафельникову: «Медведев может перебить. Рублев подкрадывается»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» рассказал, кто из нынешних российских теннисистов приблизился к уровню Евгения Кафельникова.

«Может быть, приблизился Медведев. Он уже в лидерах по одному показателю — дольше всех был на первой ступени пьедестала. Он вполне может перебить. Рублев подкрадывается. Теннис стал если не народной игрой, то во всяком случае имиджевой. Только за прошлый год мы одержал 611 турнирных побед в 69 станах мира. В такие непростые времена», — сказал Тарпищев «СЭ».

Сегодня, 18 февраля, Кафельникову исполнилось 50 лет.

Евгений Кафельников (справа) и&nbsp;Марат Сафин в&nbsp;Санкт-Петербурге 10&nbsp;ноября 2000 года. «На поздравление с днем рождения Сафин недавно ответил: «Спасибо, брат!» Евгению Кафельникову — 50 лет
Евгений Кафельников
Шамиль Тарпищев
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