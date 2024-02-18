Тарпищев назвал теннисистов равных Кафельникову: «Медведев может перебить. Рублев подкрадывается»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» рассказал, кто из нынешних российских теннисистов приблизился к уровню Евгения Кафельникова.

«Может быть, приблизился Медведев. Он уже в лидерах по одному показателю — дольше всех был на первой ступени пьедестала. Он вполне может перебить. Рублев подкрадывается. Теннис стал если не народной игрой, то во всяком случае имиджевой. Только за прошлый год мы одержал 611 турнирных побед в 69 станах мира. В такие непростые времена», — сказал Тарпищев «СЭ».

Сегодня, 18 февраля, Кафельникову исполнилось 50 лет.