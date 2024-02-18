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18 февраля, 20:06

Синнер обойдет Медведева в рейтинге ATP после победы в Роттердаме

Виктория Кравченко
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Итальянец Янник Синнер победил в турнире в Роттердаме, обыграв в двух сетах австралийца Алекса де Минаура — 7:5, 6:4.

22-летний Синнер выиграл 12-й титул в карьере и в обновленном рейтинге ATP впервые поднимется на третье место, опередив россиянина Даниила Медведева, который опустится на 4-ю строчку. Обновленный рейтинг будет опубликован в понедельтник, 19 февраля.

Российский теннисист пропустил этот турнир из-за небольшой травмы.

Даниил Медведев
Янник Синнер
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