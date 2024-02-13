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Сегодня, 17:30

Шевченко во втором круге турнира в Роттердаме может сыграть с Сафиуллиным

Виктория Кравченко
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Казахстанский теннисист Александр Шевченко в трех сетах обыграл китайца Чжан Чжичжэня в первом круге турнира в Роттердаме — 4:6, 6:4, 6:3.

Во втором круге Шевченко сыграет с победителем пары Роман Сафиуллин (Россия) — Хольгер Руне (Дания, 3).

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 134 985 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Шевченко (Казахстан) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 4:6, 6:4, 6:3

Роман Сафиуллин
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