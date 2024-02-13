Шевченко во втором круге турнира в Роттердаме может сыграть с Сафиуллиным
Казахстанский теннисист Александр Шевченко в трех сетах обыграл китайца Чжан Чжичжэня в первом круге турнира в Роттердаме — 4:6, 6:4, 6:3.
Во втором круге Шевченко сыграет с победителем пары Роман Сафиуллин (Россия) — Хольгер Руне (Дания, 3).
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN AMRO Open
Призовой фонд 2 134 985 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Шевченко (Казахстан) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 4:6, 6:4, 6:3
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