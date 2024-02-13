Рублев вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Россиянин Андрей Рублев в первом круге турнира в Роттердаме (Нидерланды) обыграл бельгийца Зизу Бергса со счетом 7:5, 6:3.

Встреча длилась 1 час 23 минуты.

На счету Рублева 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. У Бергса — 8 подач навылет, 4 двойные ошибки и 0 реализованных брейков из 3.

Во втором круге Рублев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 134 985 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 2) — Зизу Бергс (Бельгия, Q) — 7:5, 6:3