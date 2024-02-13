Рублев вышел во второй круг турнира в Роттердаме
Россиянин Андрей Рублев в первом круге турнира в Роттердаме (Нидерланды) обыграл бельгийца Зизу Бергса со счетом 7:5, 6:3.
Встреча длилась 1 час 23 минуты.
На счету Рублева 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. У Бергса — 8 подач навылет, 4 двойные ошибки и 0 реализованных брейков из 3.
Во втором круге Рублев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN AMRO Open
Призовой фонд 2 134 985 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Рублев (Россия, 2) — Зизу Бергс (Бельгия, Q) — 7:5, 6:3
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