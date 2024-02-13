Синнер: «Победы создают сильные чувства, но они мимолетны»

Итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос, где он видит себя через 10 лет.

«Надеюсь, я смогу оглянуться назад и оценить каждый момент своего путешествия. Это самое главное. Даррен Кэхилл (тренер Синнера. — Прим. «СЭ») часто говорит мне, что самое важное — это устанавливать связи на протяжении всей карьеры. Победы создают сильные чувства, но они мимолетны. Когда моя карьера закончится, я знаю, что всегда смогу позвонить Даррену и пригласить его на кофе. Мне очень повезло, что он и Симоне Ваньоцци находятся рядом со мной», — отметил теннисист.

22-летний Синнер является четвертой ракеткой мира. В этом сезоне он выиграл свой первый турнир «Большого шлема». Итальянец стал победителем Открытого чемпионата Австралии, обыграв в финале россиянина Даниила Медведева.