Шаповалов обыграл Даниэля во втором раунде турнира в Дохе
Канадский теннисист Денис Шаповалов победил японца Таро Даниэля (6:4, 6:3) в матче второго раунда турнира ATP в Дубае (ОАЭ).
Игра продолжалась один час и 25 минут. Следующим соперником Шаповалова станет представитель Латвии Рикарадас Беранкис.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Денис Шаповалов (Канада, 6) — Таро Даниэль (Япония, Q) — 6:4, 6:3
Новости