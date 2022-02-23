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Сегодня, 21:47

Шаповалов обыграл Даниэля во втором раунде турнира в Дохе

Евгений Петров
Корреспондент

Канадский теннисист Денис Шаповалов победил японца Таро Даниэля (6:4, 6:3) в матче второго раунда турнира ATP в Дубае (ОАЭ).

Игра продолжалась один час и 25 минут. Следующим соперником Шаповалова станет представитель Латвии Рикарадас Беранкис.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Денис Шаповалов (Канада, 6) — Таро Даниэль (Япония, Q) — 6:4, 6:3

Теннис
Денис Шаповалов
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