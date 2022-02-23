Баньис обыграл Дельена во втором раунде турнира в Сантьяго
Аргентинский теннисист Факундо Баньис победил боливийца Уго Дельена (6:2, 6:2) в матче второго раунда турнира АТР в Сантьяго (Чили).
Матч продолжался один час и 10 минут. Следующим соперником Баньиса станет победитель пары Карлос Табернер (Испания) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 2).
Сантьяго (Чили)
Турнир ATP Chile Dove Men+Care Open
Призовой фонд 475 960 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Факундо Баньис (Аргентина, 8) — Уго Дельен (Боливия) — 6:2, 6:2
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