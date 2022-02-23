Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:40

Баньис обыграл Дельена во втором раунде турнира в Сантьяго

Евгений Петров
Корреспондент

Аргентинский теннисист Факундо Баньис победил боливийца Уго Дельена (6:2, 6:2) в матче второго раунда турнира АТР в Сантьяго (Чили).

Матч продолжался один час и 10 минут. Следующим соперником Баньиса станет победитель пары Карлос Табернер (Испания) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 2).

Сантьяго (Чили)

Турнир ATP Chile Dove Men+Care Open

Призовой фонд 475 960 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Факундо Баньис (Аргентина, 8) — Уго Дельен (Боливия) — 6:2, 6:2

Теннис
0
Читайте также
РПЛ — в топ-3 в мире по трансферным убыткам зимой. Это окно — одно из самых расточительных в России
Как выглядит могила великого бегуна Владимира Куца. Спортсмена хоронили заживо, закидывали крысами и у него были обморожены ноги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соболенко победила Тайхманн и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

Шаповалов обыграл Даниэля во втором раунде турнира в Дохе
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости