Джокович: «Сейчас не думаю о том, что могу потерять первое место в рейтинге ATP»

Серб Новак Джокович рассказал, что не следит за борьбой за первую строчку в рейтинге ATP, которую у него может отобрать россиянин Даниил Медведев.

«Если быть честным, то нет. Я делал это в прошлом, когда только боролся за первое место по итогам сезона. Конечно, я был в курсе разных сценариев. Но прямо сейчас я действительно не думаю об этом. Как я уже говорил, это все равно скоро произойдет», — цитирует Джоковича Tennis Channel.

Для Джоковича текущая неделя стала 361-й в статусе первой ракетки мира. В случае успешного выступления на турнире в Акапулько (Мексика) идущий вторым в рейтинге Медведев может 28 февраля обойти серба. В настоящее время теннисистов разделяют 440 очков.