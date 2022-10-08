Джокович удивлен снятию Медведева с полуфинального матча на турнире в Астане

Сербский теннисист Новак Джокович удивлен снятию Даниила Медведева с полуфинального матча на турнире в Астане.

Россиянин при счете 6:4, 6:7 (6:8) отказался продолжать матч с Новаком из-за травмы.

«Я был удивлен, что он отказался от продолжения матча. Даниил выглядел абсолютно здоровым. Может быть, последние 6-7 очков были немного медленнее. Он сказал мне, что потянул приводящую мышцу. Надеюсь, это не слишком серьезно. Он был лучшим игроком в обоих сетах», — приводит слова Джоковича The Tennis Podcast.

В финале турнира в Астане Джокович сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.