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8 октября, 17:58

Медведев: «Если бы я играл третий сет, я бы мог вовсе порвать мышцу»

Иван Шитик
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Росссийский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему отказался от продолжения борьбы в полуфинале турнира в Астане.

Медведев снялся после второго сета с полуфинального матча против серба Новака Джоковича.

«Если бы я играл третий сет, я бы мог вовсе порвать мышцу. Ходить тяжело, наступать. Вернусь в Монако, сделаю снимок. Пять- десять очков я бы мог добегать, но целый сет — это уже до свидания», — приводит слова теннисиста Telegram-канал «Теннисология».

Медведев выиграл первый сет и уступил во втором на тай-брейке — 6:4, 6:7 (6:8).

Даниил Медведев
Новак Джокович
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