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8 октября, 17:27

Медведев отказался от продолжения матча с Джоковичем в полуфинале турнира в Астане

Анна Горшкова
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев отказался от продолжения матча с сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира ATP 500 в Астане.

Четвертая ракетка мира снялся при счете 6:4, 6:7 (6:8) из-за травмы.

В финале турнира Джокович сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который ранее победил россиянина Андрея Рублева.

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 900 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 4, WC) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 4:6, 7:6 (8:6), отказ

Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
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