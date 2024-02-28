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28 февраля, 08:04

Сафиуллин не сумел выйти во второй круг турнира в Мексике в парном разряде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский теннисист Роман Сафиуллин в паре с сербом Миомиром Кецмановичем уступил Садио Думбия и Фабьену Ребулю (Франция) в турнире в Акапулько (Мексика) в парном разряде — 6:4, 4:6, 6:10.

В следующем круге французы сыграют с победителями матча Макс Перселл/Джордан Томпсон (Австралия) — Гонсало Эскобар/Александр Недовесов (Эквадор/Казахстан).

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 2 206 080 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Садио Думбия/Фабьен Ребуль (Франция, 4) — Миомир Кецманович/Роман Сафиуллин (Сербия/Россия) — 4:6, 6:4, 10:6

Теннис
Роман Сафиуллин
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