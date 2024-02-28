Сафиуллин проиграл Циципасу в первом круге турнира в Акапулько
Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого круга турнира в Акапулько (Мексика) — 3:6, 4:6.
Игра продолжалась 1 час 21 минуту.
Во втором круге Циципас сыграет с итальянцем Флавио Коболли.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 2 206 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Стефанос Циципас (Греция, 5) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:3, 6:4
Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Кристофер Юбенкс (США) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3
Хольгер Руне (Дания, 2) — Майкл Ммо (США, Q) — 6:2, 6:3
Фрэнсис Тиафо (США, 8) — Макс Перселл (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:0
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