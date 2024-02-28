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28 февраля, 07:50

Сафиуллин проиграл Циципасу в первом круге турнира в Акапулько

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого круга турнира в Акапулько (Мексика) — 3:6, 4:6.

Игра продолжалась 1 час 21 минуту.

Во втором круге Циципас сыграет с итальянцем Флавио Коболли.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 2 206 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:3, 6:4

Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Кристофер Юбенкс (США) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3

Хольгер Руне (Дания, 2) — Майкл Ммо (США, Q) — 6:2, 6:3

Фрэнсис Тиафо (США, 8) — Макс Перселл (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:0

Теннис
Роман Сафиуллин
Стефанос Циципас
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