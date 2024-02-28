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28 февраля, 09:33

Зверев не сумел выйти во второй круг турнира в Акапулько

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Зверев.
Фото Global Look Press

Немецкий теннисист Александр Зверев уступил соотечественнику Даниэлю Альтмайеру в первом круге турнира в Акапулько (Мексика) — 3:6, 6:3, 3:6.

Матч продолжался 2 час 28 минут.

В следующем круге Альтмайер сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 2 206 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Даниэль Альтмайер (Германия) — Александр Зверев (Германия, 1) — 6:3, 3:6, 6:3

Александр Ковачевич (США, Q) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:3, 5:7, 6:4

Душан Лайович (Сербия) — Родриго Пачеко Мендес (Мексика, WC) — 6:2, 6:2

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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