Зверев не сумел выйти во второй круг турнира в Акапулько
Немецкий теннисист Александр Зверев уступил соотечественнику Даниэлю Альтмайеру в первом круге турнира в Акапулько (Мексика) — 3:6, 6:3, 3:6.
Матч продолжался 2 час 28 минут.
В следующем круге Альтмайер сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 2 206 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Даниэль Альтмайер (Германия) — Александр Зверев (Германия, 1) — 6:3, 3:6, 6:3
Александр Ковачевич (США, Q) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:3, 5:7, 6:4
Душан Лайович (Сербия) — Родриго Пачеко Мендес (Мексика, WC) — 6:2, 6:2
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