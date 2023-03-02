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Сегодня, 09:16

Руне за час обыграл Боржеша и вышел в 1/4 финала турнира в Акапулько

Ана Горшкова
Корреспондент
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Датский теннисист Хольгер Руне обыграл португальца Нуну Боржеша во втором круге турнира ATP 500 в Акапулько.

Матч продлился 1 час и завершился со счетом 6:0, 6:2.

10-я ракетка мира Руне 7 раз подал на вылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету 85-й ракетки мира Боржеша 1 эйс, 3 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 1.

В четвертьфинале турнира 19-летний Руне сыграет с Маттео Берреттини (Италия).

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хольгер Руне (Дания, 4) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:0, 6:2

Теннис
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