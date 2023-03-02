Руне — о матче с Берреттини: «Жду сложной игры. Хотя в рейтинге Маттео сейчас стоит чуть ниже»

10-я ракетка мира Хольгер Руне поделился ожиданиями от матча с итальянцем Маттео Берреттини в четвертьфинале турнира в Акапулько.

Во втором круге датчанин за час обыграл Нуно Боржеса (6:0, 6:2).

«Жду сложного матча. Хотя в рейтинге Маттео сейчас стоит чуть ниже, чем раньше (24-я ракетка мира. — Прим. «СЭ»), я считаю его одним из лучших в мире. Он уже много лет это демонстрирует. Мне нужно будет показать свою лучшую игру, делать все максимально четко. Сегодня я хорошо сыграл, и нужно будет перенести сегодняшний теннис на завтра. И наслаждаться моментом. Атмосфера потрясающая», — приводит слова Руне TennisTV.

Матч между Руне и Берреттини состоится 3 марта. Предварительное время начало игры — 6.30 мск.