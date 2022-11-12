Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

12 ноября, 19:55

Рублев провел совместную тренировку с Надалем в Турине

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский теннисист Андрей Рублев провел совместную тренировку с испанцем Рафаэлем Надалем перед первыми матчами на Итоговом турнире ATP, сообщает Marca.

По информации источника, теннисисты провели сегодня на центральном корте два часа.

Отметим, что Рублев тренируется под руководством испанского специалиста Фернандо Висенте, а его тренером по физподготовке является Марк Боада.

Итоговый турнир пройдет в Турине с 13 по 20 ноября. Рублев сыграет против соотечественника Даниила Медведева 14 ноября, а Надаль встретится с американцем Тейлором Фритцем днем ранее.

Источник: https://www.marca.com/tenis/copa-masters/2022/11/12/636fc305ca4741283d8b459d.html
Андрей Рублев
Рафаэль Надаль
0
Читайте также
Медведеву не вернуть первую строчку в этом году. Где может оказаться россиянин в конце сезона?
Американский хоккеист издевался над инвалидом. Отвратительный поступок лишил его карьеры в НХЛ
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Материалы сюжета: Итоговый турнир ATP Finals 2022: основные материалы и обзоры
Надаль — об итоговом турнире ATP: «Если бы думал, что у меня нет шансов на что-то важное, я бы не приехал»
Медведеву не вернуть первую строчку в этом году. Где может оказаться россиянин в конце сезона?
Тарпищев рассказал, что может помешать Медведеву успешно выступить на Итоговом турнире в Турине
Тарпищев о соперниках Медведева и Рублева на итоговом турнире ATP: «Это группа смерти»
Медведев и Рублев сыграют в одной группе на итоговом турнире ATP
Тарпищев о Кудерметовой: «Вероника сейчас вторая в мире в паре. Ее выступление выше всяких похвал!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев считает, что Рублеву не хватает разнообразия для побед на элитных турнирах
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости