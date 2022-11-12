Рублев провел совместную тренировку с Надалем в Турине

Российский теннисист Андрей Рублев провел совместную тренировку с испанцем Рафаэлем Надалем перед первыми матчами на Итоговом турнире ATP, сообщает Marca.

По информации источника, теннисисты провели сегодня на центральном корте два часа.

Отметим, что Рублев тренируется под руководством испанского специалиста Фернандо Висенте, а его тренером по физподготовке является Марк Боада.

Итоговый турнир пройдет в Турине с 13 по 20 ноября. Рублев сыграет против соотечественника Даниила Медведева 14 ноября, а Надаль встретится с американцем Тейлором Фритцем днем ранее.