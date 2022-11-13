Накашима обыграл Легечку и стал победителем Next Gen ATP Finals

Американский теннисист Брэндон Накашима в финале турнира Next Gen ATP Finals обыграл чеха Иржи Легечку 4:3 (7:5), 4:3 (8:6), 4:2.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. На счету Накашимы 11 эйсов, одна ошибка на второй подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. У Легечки 4 подачи навылет и один реализованный брейк-пойнт из 4.

Выставочный турнир Next Gen ATP Finals проводится среди восьми игроков до 21 года, занявших наивысшее место в ATP-туре 2022 года.

Милан (Италия)

Турнир ATP Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals

Призовой фонд 1 400 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Брэндон Накашима (США, 4) — Иржи Легечка (Чехия, 5) — 4:3 (7:5), 4:3 (8:6), 4:2